بهدف " فابيو أوبرو" في مرمى الحزم.. الباطن يتأهل إلى دور ربع نهائي كأس الملك

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تخطى نظيره الحزم بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الاثنين، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات الباطن عن طريق فابيو أوبرو ورايحي، لكن المحاولات كانت تصطدم بدفاع الحزم.

وفي الشوط الثاني انتهى الوقت الأصلي، ليمنح حكم اللقاء 6 دقائق وقتًا بدلاً من الضائع، ليحرز فابيو أبرو هدف الباطن الوحيد في اللقاء عند الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع 6+90 .