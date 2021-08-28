كندا تعلق جميع الرحلات الجوية مع المغرب بسبب تفشي "كورونا"

يستمر القرار لمدة شهر ويطبق بدءًا من غدٍ

علقت الحكومة الكندية اليوم (السبت)، جميع الرحلات التجارية والخاصة القادمة من المغرب لمدة 30 يومًا؛ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.



وأوضحت الحكومة أن تعليق الرحلات يبدأ من 29 أغسطس (آب) 2021 إلى 29 سبتمبر (أيلول) 2021.



وأضافت أنه خلال هذه المدة ينبغي على المسافرين الذين يصلون إلى كندا من المغرب، في رحلة غير مباشرة، تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من دولة ثالثة، وفقًا لـ"فرانس 24".