"الأرصاد" تنبه جازان من أمطار غزيرة.. و"المدني" يحذر

دعت إلى الابتعاد عن مجاري السيول واتخاذ التدابير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جازان ومحافظات أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الداير بني مالك، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.