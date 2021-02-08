"الحقباني" يثمّن الدعم الكبير من خادم الحرمين الذي تحظى به الهيئة العامة للجمارك

بعد ثناء الملك سلمان على جهودها في ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة

رفع محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي تحظى به الجمارك السعودية من لدنه أيده الله؛ الأمر الذي كان من شأنه تحقيق الجمارك لنجاحات ونتائج إيجابية في جميع مجالات العمل الجمركي.

جاء ذلك في تصريح للحقباني بمناسبة تلقي الهيئة العامة للجمارك برقية شكر من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- نظير جهودها في ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة إلى المملكة.

وقال إن هذه اللفتة الكريمة تجسّد ما تحظى به الجمارك من اهتمام كبير ودعم متواصل من لدن القيادة الرشيدة، وسيكون لها الأثر الإيجابي على جميع منسوبي الجمارك العاملين في كل المنافذ الجمركية، ببذل أقصى الجهود لتحقيق تطلعات القيادة نحو أمن وحماية هذه البلاد المباركة وتحقيق مزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية.

وأضاف الحقباني: نسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان.