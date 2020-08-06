من إصابات كورونا.. 1045 جديدة بألمانيا والإجمالي في روسيا 871 ألفاً

حصيلة الإجمالي عالمياً تلامس الـ 19 مليوناً والمتعافون أكثر من 12 مليوناً

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى سبع حالات وفاة جديدة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" المختص في رصد الوباء في ألمانيا أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 9175 حالة وفاة والإصابات إلى 213067 إصابة.

من ناحية أخرى، سجلت السلطات الروسية 5267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 871894 حالة، وهو رابع أعلى معدل إصابات بالفيروس في العالم.

وارتفع إجمالي الوفيات الرسمي إلى 14606 بعد أن أعلن المسؤولون عن وفاة 116 شخصاً في أنحاء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وتخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم عتبة الـ12 مليون حالة، بينما لامست حصيلة الإصابات بالفيروس حاجز الـ19 مليوناً، بحسب إحصاء لموقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم عند الساعة 05:00 صباح اليوم (الخميس) بتوقيت غرينتش.

وأظهرت بيانات الموقع أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 12 مليوناً و168522 حالة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 18 مليوناً و978366 حالة.

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات بلغ 711241 حالة.