"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" تنبّه لسحب ممطرة ورياح على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.