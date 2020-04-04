ألمانيا.. انخفاض طفيف في إصابات "كورونا" لكن حالات العدوى لا تزال مرتفعة

ولاية بافاريا الأعلى في نشاط الفيروس

أعلنت ألمانيا أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل 6082 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في انخفاض طفيف عن الخميس الماضي، وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ الحكومي الصادرة اليوم السبت.



والانخفاض في المعدل اليومي للإصابات الجديدة، مقارنةً بعدد 6174 إصابة سجلتها البلاد الخميس، قد يكون إشارة على استقرار محتمل في عدد المصابين المسجلين اليوم، لكن الحكومة حذرت من أن من السابق لأوانه جداً تحديد مسار التفشي.

وتظهر إحصاءات المعهد أن ألمانيا لديها الآن 85778 حالة إصابة ارتفاعاً من 79696 أمس، وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات، ووصل عدد الوفيات إلى 1158 ارتفاعاً من 1017 أمس.