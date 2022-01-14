تنبيه لـ "الأرصاد":  أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وسيول على المدينة المنوّرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنوّرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والصويدرة والفريش والمسيجيد وخيبر وطاشا، تبدأ الساعة الـ ١١ صباحاً وتستمر حتى الـساعة الـ ٥ عصراً.
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنوّرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والصويدرة والفريش والمسيجيد وخيبر وطاشا، تبدأ الساعة الـ ١١ صباحاً وتستمر حتى الـساعة الـ ٥ عصراً.