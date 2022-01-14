تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وسيول على المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنوّرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والصويدرة والفريش والمسيجيد وخيبر وطاشا، تبدأ الساعة الـ ١١ صباحاً وتستمر حتى الـساعة الـ ٥ عصراً.