العميد أيوب بن نحيت يهدي الوطن عملاً فنياً مميزاً

قصيدة وطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ89

بعنوان "سعودي وأفتخر" كتب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، قصيدة وطنية حماسية خاصة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية (٨٩).

وفي لقاء مع "بن نحيت"، قال: "هذا العمل الفني من أداء المنشد المبدع حامد الضبعان، وقد حرصنا جميعاً على ظهوره بالتزامن مع هذه الأيام التي يشهد فيها وطننا الطاهر عرسه السنوي الوطني (٨٩)، الذي تتوحد فيه المشاعر مجدداً تحت شعار جديد وهو همّة حتى القمة".

وأضاف: "نثبت جميعاً بأن يومنا الوطني عبارة عن ثقافة نابضة بالحياة وبالمحبة، التي تمتزج فيها مظاهر الهمّة والإرادة الشامخة القوية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتقاليدنا وعاداتنا العربية الأصيلة، في ظل قيادة رشيدة حكيمة ذات رؤية فريدة وشعب واعٍ يقف سداً منيعاً خلف قيادته؛ كي يترجم ويثبت للعالم أجمع حبه ووفاءه وولاءه لهذا الوطن المعطاء وقيادته، التي وفرت لوطننا الغالي بفضل الله تعالى كل سبل العزة والتمكين والأمن والاستقرار".