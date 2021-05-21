"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة حتى الـ 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والطوال، وفيفا.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.