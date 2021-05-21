"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة حتى الـ 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والطوال، وفيفا.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442 02:37 PM

تشمل محافظات عدة حتى الـ 9 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والطوال، وفيفا.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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