هيئة الرياضة تعلن دعم الأندية السعودية بمبلغ 2.5 مليار ريال

الفيصل: ولي العهد فاجأني وقال "الدعم سيستمر"

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في افتتاح مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية أنهم يريدون دعم الأندية ووضع آلية واضحة لضمان استدامتها ماليًا وإداريًا.

وكشف رئيس هيئة الرياضة أن إجمالي دعم الأندية الرياضية سيكون 2.5 مليار ريال والذي سيفتح آفاقًا جديدة للأندية والرياضيين في المملكة.

وأكد أن الإستراتيجية تهدف إلى وضع آلية للدعم، تطوير منظومة الحوكمة للأندية، رفع مستوى الألعاب المختلفة، وتنمية القطاع الرياضي اقتصاديًا.

وتابع: وجدت كل الدعم من سمو ولي العهد، فقد فاجأني بقوله " الدعم سيستمر وسيتواصل وطلب أن يكون ذلك وفق حوكمة تُسهم في تنظيم العمل الإداري والمالي".

وأضاف: سيدي ولي العهد كان حريصًا على الرغم من مشاغله على متابعة هذه الإستراتيجية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب نشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية.

وأفاد الفيصل بأن الدعم موجود، والإستراتيجية مدروسة، والآن حان وقت العمل للأندية لتحصل على دعم بمبالغ إضافية وتعمل على استدامتها ماليًا وإداريًا.

يشار إلى أن 171 مليون ريال سعودي؛ هي إستراتيجية دعم الأندية تشمل تحت مظلتها آلية دعم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والدرجتين الثانية والثالثة.

وتمثل إستراتيجية دعم الأندية حلولاً شاملة ومستدامة ستقدمها لمعالجة الوضع الحالي للأندية السعودية ومساعدتها على القيام بدورها المأمول في خدمة الرياضة السعودية.

إستراتيجية أندية الدوري السعودي للمحترفين هي 1,64 مليار ريال موزعة على الشكل التالي:

الدعم المباشر:

- 50 مليون ريال دعم مباشر لأندية دوري المحترفين

- 20 مليون ريال دعم مرتبط بتطوير منظومة الحوكمة

- 10 ملايين ريال دعم مرتبط بتطوير البنية التحتية

- مليون ريال "لكل مباراة" دعم مرتبط بزيادة الحضور الجماهيري في المباريات المستضافة

- 5 ملايين ريال دعم مرتبط بتنظيم فعاليات مصاحبة للمباريات على ملعب النادي المستضيف

- 3 ملايين ريال دعم مرتبط بزيادة القاعدة والمشاركة الجماهيرية للأندية في مختلف المناطق