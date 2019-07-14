الحكومة اليمنية تطالب بآلية فعّالة لتثبيت وقف إطلاق النار بالحديدة

خلال الاجتماع الثلاثي الذي عُقد على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة

طالب الفريق اليمني الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة، خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة، بضرورة إيجاد آلية فعّالة لتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة، حسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت مصادر في وفد الحكومة اليمنية، إن الفريق "أصر على تصحيح مسار المرحلة الأولى وفقًا للاتفاق، ومفهوم العمليات المتفق عليها، وحسب ما تم الاتفاق عليه بين نائب رئيس الجمهورية والمبعوث الدولي، والمتمثل بانسحاب المتمردين الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة، وإحلال قوات الأمن التي كانت موجودة قبل انقلاب عام 2014".

وشدد الفريق الحكومي على ضرورة فتح المعابر، وأن تعقد اللقاءات المشتركة في مدينة الحديدة، وفق نصوص اتفاق استوكهولم.

يُذكر أن لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، عقدت جلستين، على أن تستأنف الجلسات يوم الاثنين.

واضطرت اللجنة إلى عقد الاجتماع على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في المياه الدولية، وذلك بسبب مضايقات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران لبعثة المراقبين الدوليين وعرقلتها المستمرة للمحادثات، فيما تخلّف الحوثيون عن حضور اللقاء المشترك للجنة.