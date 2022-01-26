تأهيل شوارع الطائف وبرنامج للصيانة الشاملة لتعزيز السلامة المرورية

إعادة طلاء محددات المسارات بألوانها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة

نفّذت فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع بأمانة الطائف برنامجاً لتعزيز السلامة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية؛ من خلال إعادة طلاء محددات المسارات بألوانها المختلفة، ضمن برامج الصيانة الدورية لشبكة الطرق الداخلية، ودعم وسائل السلامة المرورية.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال إعادة طلاء محددات المسارات تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة وضمان سلامة الحركة المرورية للمركبات والمشاة، من خلال تحديد المسارات وطلائها بالمواد المخصصة لذلك، كما اشتمل البرنامج على تنفيذ أعمال الطلاء للشوارع التي تم تأهيلها بإعادة السفلتة والصيانة لها.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود تحسين المشهد العام للمدينة، حيث حث أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي على القضاء على التشوهات البصرية، وتطوير الخدمات البلدية وضمان السلامة والجودة لشبكة الطرق، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل والإنجاز المنشود.

يُذكر أن أمانة الطائف تعمل على تنفيذ برنامج لصيانة وتأهيل الشوارع بالإصلاح والكشط وإعادة السفلتة الكاملة شمل في مرحلته الأولى أكثر من 2000 شارع، ويغطي البرنامج كل الشوارع الرئيسية والفرعية خلال المرحلة المقبلة.