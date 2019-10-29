"لتبقى" تجيب سائلاً: لهذا السبب لا يوجد مكيف "شباك" عالي الكفاءة

أكدت عبر حسابها اللحظي "لتبقى" أن "و" هو المستوى الأعلى في السوق

رد الحساب الرسمي "لتبقى"؛ التابع للمركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، على مغرّد، حول المكيف الشباك ومدى ملاءمة مواصفاته للترشيد، وأفاد بأنه لا يوجد مكيف شباك عالي الكفاءة.

وعلى صفحة "تويتر" الخاصة بالمركز taqa_sa كشف المغرّد أنه وجد مكيف شباك يحمل المستوى F، ليبين الحساب أن أعلى مستوى لمكيفات الشباك في السوق المستوى (و)، وهو من المستويات المتدنية ذات النطاق الأحمر، ولا يوجد مكيفات شباك عالية الكفاءة؛ لأن تقنية الشباك لا تساعد على الارتقاء بالكفاءة.

ويتفاعل الحساب الرسمي "لتبقى" بشكل لحظي مع استفسارات المتابعين، كما يقدم المعلومة بوساطة متخصصين في الشأن الفني، ويواكب الحملات بمحتوى كبير، وخلال هذا الشهر ينفّذ "كفاءة"، بالتعاون مع الجهات المعنية حملة "اختر_لونك"، وتركز رسائل الحملة على اللون الأخضر لضمان الترشيد.