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تنويه بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة.. "ابتداءً من اليوم وحسب المخطط"

"المرور": تشغيل تحويلة ثاني مراحل تقاطع الدائري 3 مع "المدينة - ينبع السريع"

نوّهت إدارة مرور منطقة المدينة المنوّرة، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ إلى أنه سيتم فتح وتشغيل تحويلة "المرحلة الثانية" لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث مع طريق "المدينة المنوّرة - ينبع السريع"، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 1443/6/22هـ.

أوضح ذلك الحساب الرسمي للمرور على "تويتر"، وأضاف: "وذلك حسب المخطط المرفق".