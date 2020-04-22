أمير الجوف يوجه بتكثيف الجهود والوقوف مع الوطن خلال جائحة "كورونا"

أكد في لقائه بالإعلاميين: الإصابات بالفيروس في المنطقة بسبب مخالطتهم للقادمين من خارجها

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز شكره للجهود التي يبذلها الإعلاميون في مواجهة فيروس "كورونا" ومحاربة الشائعات، وتقصي الحقائق من مصادرها، مشيراً إلى أهمية الدور الإعلامي في التوضيح للناس جدية الوضع الراهن للوباء، وحثهم على البقاء في منازلهم وعدم مخالطتهم مؤكداً أن الحالات المسجلة بالجوف أصيبت بسبب مخالطتهم مع مصابين قادمين من خارج المنطقة.

جاء ذلك في لقاء خاص جمع إعلاميي المنطقة مع أميرها، حيث أدار اللقاء رئيس ملتقى إعلاميي الجوف والمنسق الإعلامي بإمارة المنطقة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان.

ووجّه أمير الجوف رسالته لإعلاميي المنطقة بتكثيف الجهود والوقوف مع الوطن، الذي يبذل الجهد الكبير في مكافحة فيروس "كورونا"، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ولفت أمير المنطقة إلى أننا في منطقة الجوف عملنا على وضع الاستراتيجيات التي رسمها لنا سمو ولي العهد، مما أسهم في مواجهة الجائحة وتقليل خطر الجائحة الذي حاصر العالم بأكمله، وسنعمل على مواصلة الجهود وتنفيذ الخطط وفق ما هو مرسوم له.

وأكد أمير المنطقة في ختام تصريحه أن الجميع استفاد من هذه الأزمة من خلال توظيف وسائل التقنية التي نحن اليوم نجتمع من خلالها، وسنعمل على ذلك مستقبلاً ولعل منها إنشاء مراكز إعلامية افتراضية عن بُعد لكي يحصل الجميع على المعلومة من مصادرها وتسهيل مهمة الإعلام.