تسع ميداليات حصيلة أخضر التايكوندو في دولية الفجيرة

اختتم المنتخب السعودي للناشئين والشباب للتايكوندو مشاركته في بطولة الفجيرة الدولية بالإمارات العربية المتحدة بتحقيق (9) ميداليات متنوعة، ثلاث ذهبيات عن طريق أبطال الناشئين محمد آل مداوي وزن (61)، ومصطفى الخواهر وزن (57)، ونواف حسين وزن (+57)، وفضية واحدة لخالد بن قاسم في وزن (65)، وخمس ميداليات برونزية لثنائي الناشئين ريان الحارثي وزن (37)، ومحمد الهويشل وزن (53)، وثلاثي درجة الشباب محمد مسرع وزن (48)، وسامي الخيبري وزن (68)، وحسين السعود وزن (73)، وذلك بإشراف فني من المدربَين محمد القحطاني وفهد الدويسان، ويساعدهما مبارك الدوسري وعلي الهاشم، وإداري الفئات السنية خالد الأسمري.