عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة .

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن 37 مستوطنًا يهوديًا وعبر مجموعات صغيرة ، اقتحموا المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد .