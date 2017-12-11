عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة .

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن 37 مستوطنًا يهوديًا وعبر مجموعات صغيرة ، اقتحموا المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد .

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11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439 03:40 PM

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القدس

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اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة .

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن 37 مستوطنًا يهوديًا وعبر مجموعات صغيرة ، اقتحموا المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد .

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