"الصحة" تهيب بالجميع أخذ جرعتَي اللقاح: "احموا أنفسكم من مضاعفات الفيروس"

أكّدت أهمية الحصول على المواعيد المتاحة في كافة مراكز اللقاحات بالمناطق

أهابت وزارة #الصحة، اليوم، بالجميع، أهمية المسارعة لاستكمال الجرعتيْن من لقاح كورونا حمايةً من مضاعفات الفيروس، بإذن الله.

وأكدت الوزارة أهمية الحصول على المواعيد المتاحة في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وكانت قد قالت الوزارة أمس، إنه: بفضل الله أكثر من (32,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.