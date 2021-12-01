أمين منطقة الرياض يحضر حفل سفارة دولة الإمارات لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني

نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, حضر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة اليوم, حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها, وذلك بفندق الريتز كارلتون في الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الإمارات الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود, ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي, والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف, ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.