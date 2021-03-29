وفد من أعضاء لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى يزور هيئة المساحة الجيولوجية

للاطلاع على المشاريع والإنجازات والدراسات الفنية التي حققتها

زار وفد من أعضاء لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمقرها في جدة، اليوم الاثنين، بهدف الاطلاع على مشاريع وإنجازات الهيئة والدراسات الفنية التي حققتها الهيئة في مجال علوم الأرض.

وكان في استقبال الوفد، الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، وعدد من المسؤولين .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، بأن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية ومجلس الشورى الذي يساهم في رفع وتحقيق أعلى درجات الأداء الحكومي، وتفعيلًا للأعمال المشتركة بين الهيئة والشورى التي تحقق الأثر الإيجابي في مجالات التنمية بالمملكة.

وقال إن الهيئة قدمت للوفد الزائر عرضًا مرئيًا يوضح العديد من أعمالها الفنية ومشاريعها التخصصية في مجال علوم الأرض، وكذلك أهدافها وخططها المستقبلية، بالإضافة إلى عرض تفصيلي عن مبادراتها التي تخدم الاستراتيجية الشاملة للتعدين وتساهم في تحقيق رؤية السعودية الطموحة 2030 .

وأضاف أن هذه الزيارة تخللتها جولة ميدانية على بعض مرافق الهيئة، شملت مركز الأحافير للاطلاع على أهم وآخر الاكتشافات الأحفورية، والمعامل والمختبرات، وزيارة للمركز الوطني للزلازل والبراكين لمعرفة الدور الهام الذي يقوم به في متابعة ورصد جميع الهزات الأرضية في المملكة، ومتابعة الأنشطة البركانية على مدار الساعة. كما اطلع الوفد على دور الهيئة في استخدام تقنية الاستشعار عن بعد .