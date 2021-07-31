مقتل 5 عسكريين مصريين وإصابة 6 في هجوم لـ"داعش" بسيناء

قوات الأمن قضت على 3 إرهابيين

نقلت "أسوشيتيد برس" عن مسؤولون مصريين اليوم السبت أن 5 رجال أمن على الأقل قُتلوا في كمين نصبه عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي لنقطة تفتيش في الشطر الشمالي من سيناء.



وبيّن المسؤولون أن ستة رجال أمن آخرين أُصيبوا في الهجوم الذي وقع في بلدة الشيخ زويد؛ ونُقلوا إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش المطلة على البحر المتوسط.



وأشاروا إلى أن قوات الأمن قتلت ثلاثة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار.