الاتحاد الآسيوي: دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بنظام التجمع

مباريات فرق غرب آسيا ستقام من الـ14 وحتى الـ 30 من أبريل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا عن إقامة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 بنظام التجمع.



وأكد الاتحاد، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن مباريات فرق غرب آسيا ستقام من الـ14 وحتى الـ 30 من أبريل، وشرق آسيا من الـ21 من أبريل وحتى الـ 7 من مايو.



وسيلعب دور الـ16، ودور الـ8 من مباراة واحدة، ونصف النهائي والنهائي سيلعب من مباراتين "ذهاب وإياب".



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن إقامة قرعة البطولة، يوم الـ27 من الشهر الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



وتشهد البطولة مشاركة قياسية من ناحية عدد الفرق، خلال نسخة عام 2021، إذ تم إضافة مجموعتين، واحدة للشرق وأخرى للغرب، وتوسيع البطولة لتضم 40 ناديًا بدلاً من 32.





وعلى صعيد المباريات التأهيلية، حدد الاتحاد الآسيوي 4 مواجهات لأندية الغرب، في تاريخ الـ 7 من أبريل المقبل.



ويلتقي "الغرافة" القطري مع "أجمك" الأوزبكي، و"الوحدة" السعودي مع "القوة الجوية" العراقي، و"فولاذ" الإيراني مع "العين" الإماراتي، و"الوحدة" الإماراتي مع "الزوراء" العراقي.