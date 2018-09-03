3 تنبيهات متقدمة لـ "الأرصاد": تقلبات مناخية تنتهي في هذا الموعد

مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد تحد من مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات متقدمة لتقلبات مناخية تتواصل للمساء.

في منطقة مكة المكرّمة، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً من حالة هطول أمطار رعديّة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مُثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل إلى السابعة مساءً.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقتَي عسير وجازان من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساءً.