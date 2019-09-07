"عضو شورى": شعرتُ بالحزن وأنا أتابع منظر هدم مبنى التلفزيون بجدة

في مقطع شهد رواجًا كبيرًا بين رواد التواصل.. ووسط مطالب بإبقاء المبنى

انتاب هاشم عبده هاشم، عضو مجلس الشورى رئيس تحرير صحيفة عكاظ سابقًا، موجة من الحزن وهو يتابع فيديو لهدم مبنى التلفزيون السعودي بجدة، مستذكرًا تاريخًا ربطه بزملاء إعلاميين خلال مسيرته الإعلامية الطويلة.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، عبَّر خلالها عن شعوره بالحزن وهو يتابع أخبار هدم مبنى وزارة الإعلام القديم في جدة؛ لأن له الكثير من الذكريات والمعارف والخبرات والزملاء والأصدقاء من مديرين ومذيعين ومخرجين وموسيقيين وفنيين، ممن تعرَّف عليهم منذ أكثر من أربعين عامًا.

واختتم تغريدته بالدعاء قائلاً: "رحم الله مَن تُوفي منهم، وأطال في عُمْر الأحياء".

من ناحية أخرى، طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي وزارة الإعلام بإيقاف هدم المبنى، وجعله متحفًا؛ إذ وصفوه بأهم مبنى يشهد على تاريخ التلفزيون السعودي بجدة؛ إذ يرجع تاريخه لعهد الملك فيصل - رحمه الله - الذي افتتحه في الستينيات الميلادية من القرن الماضي؛ ليمتد عمره لأكثر من 4 عقود، ظل فيها صامدًا، وحافلاً بالكثير من الإنتاجات الخالدة في ذاكرة سكان العروس.