كورونا عربياً.. 1534 إصابة في العراق و1222 حالة جديدة في الأردن

فلسطين تسجل 722 فحصاً إيجابياً.. ووفاة واحدة بالسودان جراء المرض

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 625756 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13103، فيما تم تسجيل 1188 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 598147 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 14506 مصاباً، منهم 199 في غرف العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 332990 إصابة .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 318556 حالة شفاء بعد تسجيل 608 حالات إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4362 حالة.

وفي السياق ذاته، سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و722 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و813 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت السودان خلال ال24ساعة الماضية 57 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 99 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27500 حالة، متضمنة 1831 حالة وفاة، وتعافي 21794 حالة.