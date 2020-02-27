تُواصل تراجعها لليوم الثالث.. الصين تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ شهر

إجمالي عدد الضحايا يصل لـ2774 شخصًا وعدد المصابين يقارب 78500

أعلنت السلطات الصينية الخميس، وفاة 29 شخصًا بفيروس "كورونا" المستجد في الصين القارية خلال اليوم الماضي، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ حوالى شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء: إن إجمالي عدد ضحايا "كورونا" في الصين القارية (بدون هونغ كونغ وماكاو)، ارتفع إلى 2774 شخصًا، أما عدد المصابين بالفيروس حتى اليوم؛ فبلغ حوالى 78500 شخص، بعدما سجلت في الساعات الـ24 الماضية إصابة 433 شخصًا، الغالبية الساحقة منهم (409) في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وهذه أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في الصين القارية منذ 29 يناير، عندما تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

ومنذ ثلاثة أيام تُواصل حصيلة الوفيات تراجعها في الصين.

في المقابل وفق "فرانس برس"؛ فإن حصيلة الإصابات الجديدة خارج هوبي، عادت للارتفاع الخميس بتسجيل 24 حالة، بعدما سلكت منحىً انحداريًّا طوال الأسبوع الماضي بلغ أدناه الأربعاء، بتسجيل خمس إصابات جديدة فقط.

وفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، حسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولًا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير حجرًا على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوبي في الأيام التي تلت ذلك.