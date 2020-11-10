"تطمن" في "الجوف".. 38 ألف مستفيد و3 عيادات

مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض "كورونا"

قدّمت عيادات (تطمن) في الجوف، خدماتها لـ 38700 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يُشار إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.