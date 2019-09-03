شاهد.. فعاليات أسبوع التهيئة الإرشادية من "ثانوية طليطلة" بجدة

استمرت 3 أيام وسط حضور مكثف وتفاعل كبير للطلاب المستهدفين

نفّذت "ثانوية طليطلة" بمحافظة جدة، أمس، فعاليات أسبوع التهيئة الإرشادية، تحت شعار "معًا نبدأ"، والتي استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام، وسط حضور مكثف وتفاعل كبير من الطلاب المستهدفين.

وقال قائد المدرسة خالد زياد الغامدي: إن هذا البرنامج يهدف لتهيئة الطالب لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتعريفهم وتبصيرهم بكل ما يخص المجتمع المدرسي والبيئة التعليمية.

واستعرض وكيلُ الشؤون التعليمية عبدالعزيز الشهري، أبرزَ النقاط الهامة في نظام المقررات؛ مؤكدًا أهمية الانضباط والجد والاجتهاد منذ الدقائق الأولى، ثم ألقى وكيل الشؤون الطلابية علي القرني، كلمته بالتعريف بالنظام العام، وشرَح للطلاب لائحة السلوك والمواظبة.

كما تناول المرشدون الطلابيين "محمد الزهراني، وعبدالله الغامدي" مهام الإرشاد الطلابي، ودور المرشد الأكاديمي في المدرسة، وطرح العديد من البرامج والفعاليات من أهمها: تعريف الطلاب بنظام المقررات، ولائحة السلوك والمواظبة، وإدارة الوقت، بالإضافة إلى برنامج التوجيه والإرشاد بالمدرسة والخدمات التي يقدّمها المرشد الطلابي، كما تم توزيع مطويات تعريفية عن نظام المقررات.

وتم توزيع "الدليل الإرشادي والتوعوي" على طلاب الصف الأول الثانوي، الذي أعده المرشد الطلابي، ويقدم نصائح وتوجيهات لهم في هذه المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى توزيع مطويات عليهم، تحثهم على بداية هذا العام بجد واهتمام، وتوضيح أبرز المتغيرات النفسية والاجتماعية والدراسية التي سوف يواجهها الطالب في هذه المرحلة.