النفط ينخفض.. "برنت" دون الـ50 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1.5% لتتداول عند 49.3 دولارًا للبرميل.
كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.5% لتتداول عند 46.3 دولارًا للبرميل.
وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.النفط أسعار النفط
"الأمريكي" انخفض بنحو 1.5% عند 46.3 دولارًا
تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1.5% لتتداول عند 49.3 دولارًا للبرميل.
كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.5% لتتداول عند 46.3 دولارًا للبرميل.
وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.