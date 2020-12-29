كورونا في العراق.. 1013 إصابة جديدة و9 وفيات و1487 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 593541 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12800, فيما تم تسجيل 1487 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 534801 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 45940, منهم 162 يرقدون في العناية المركزة.