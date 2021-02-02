وزارة المالية تطلق النسخة الثانية من برنامج سفراء الميزانية

أحد مشاريع مبادرة تمكين الجهات الحكومية من استدامة الأداء المالي

أطلقت وزارة الماليّة برنامج سفراء الميزانية في نسخته الثانية، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، يوم الأحد 18 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 31 يناير 2021م، في مقر الأكاديمية المالية بالرياض، حيث يُعد البرنامج أحد مشاريع مبادرة تمكين الجهات الحكومية من استدامة الأداء المالي، ويهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من خلال تطوير 150 متخصصاً ومتخصصة في مجالات المالية العامة تم اختيارهم بناءً على معايير منهجية من بين أكثر من 450 مرشحاً من 18 جهة حكومية مستهدفة، ويأتي ذلك بعد نجاح النسخة الأولى من البرنامج التي أطلقتها وزارة المالية داخلياً.

وفي بداية البرنامج رحب عبدالعزيز الفريح بالمشاركين، مؤكداً أن وزارة المالية تعمل خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تشهدها المملكة في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، لتمكين الوزارات والهيئات الحكومية من تنفيذ مشاريعها ومبادراتها، وهو ما تعكسه مستهدفات البرنامج الذي يسعى لتعزيز المهارات المالية اللازمة لدى المشاركين والمشاركات لرفع مستوى التخطيط المالي وإدارة الميزانية بفاعلية، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية ومهارات استخدام الممكنات التقنية التي تسهم بالارتقاء بمستوى أعمالهم، مشيراً إلى أن رحلة التحول الرقمي التي بدأتها الوزارة منذ العام 2017م، ممثلةً بإحدى مبادراتها منصة "اعتماد" الرقمية والتي ساهمت في رفع كفاءة عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتعزيز استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا.

من جهته أكد وكيل وزارة المالية للميزانية العامة المكلف هيثم الطريف أهمية تطوير القدرات المالية المتخصصة في الجهات الحكومية باعتبارها رافداً قوياً للمملكة العربية السعودية في رحلتها لتحقيق أداء مالي مستدام، والذي يعدّ خطوة مهمّة في اتجاه تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، مشيرا إلى أن برنامج سفراء الميزانية تمّ تصميمه بناءً على أفضل الممارسات المحلية والعالمية، حيث تعاون العديد من خبراء المالية العامة والتطوير المهني بقيادة وزارة المالية لتقديم تجربة تعليمية ثرية، كما سيتيح البرنامج الفرصة للمشاركين لتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية في مجال المالية العامة، حيث سيعملون جنباً إلى جنب مع عدد من المشاركين والمشاركات الذين ينتمون لعدة جهات حكومية تحت إشراف قادة وممثلين من وزارة المالية وخبراء الميزانية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

من جهته، أوضح مدير عام الأكاديمية المالية مانع آل خمسان أن برنامج سفراء الميزانية يسعى لتحقيق أقصى استفادة للمشاركين في هذا البرنامج، والذي سيشكل نقطة انطلاقة جديدة في مسيرتهم المهنية؛ وبين آل خمسان أن الأكاديمية المالية أخذت على عاتقها منذ تأسيسها كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية المملكة 2030، العمل على دعم وتطوير العاملين في القطاع المالي من خلال توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعالة لتنمية الكوادر البشرية في المؤسسات المالية.

الجدير بالذكر أن سفراء الميزانية في نسخته الثانية يُعتبر برنامجاً تنافسياً، حيث سيخضع المتدربون إلى برنامج لتنمية مهارات إعداد وتنفيذ الميزانية، وتعزيز المهارات التقنية والشخصية لمدّة 3 أسابيع في مقر الأكاديمية المالية بالرياض، وأسبوع تدريب على رأس العمل في مقر وزارة المالية، وتجري بعد ذلك اختبارات التخرج لقياس أداء المتدربين، وسيتم اختيار أفضل 50 متدرباً للترشح لبرنامج تدريب المدربين ودورة متخصصة مع البنك الدولي، وذلك ليتم تزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة التغيير في جهاتهم الحكومية، ويتبع ذلك في الفترات القادمة عدداً من البرامج التدريبية التطويرية في المجال المالي والتي يقودها مركز المهارات المالية في وزارة المالية.