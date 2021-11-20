شرطة جازان تضبط 7225 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مقيم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر ضبطت (7225) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مقيم من الجنسية المصرية، مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لمركبته، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لجهة الاختصاص.

شرطة جازان

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20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 01:05 AM

شرطة جازان تضبط 7225 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مقيم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر ضبطت (7225) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مقيم من الجنسية المصرية، مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لمركبته، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لجهة الاختصاص.

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