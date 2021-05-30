"بر المشعلية" تُنهي أعمال موسم رمضان وتُكَرّم منسوبيها

قامت بتنفيذ 14 مشروعًا للمستفيدين وتوزيع السلال الغذائية وقسائم العيد

أنهت جمعية البر الخيرية بالمشعلية، أعمالها التي نفّذتها خلال موسم شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ بنجاح تام ولله الحمد؛ حيث قامت بـتـنفيذ 14 مشروعًا للمستفيدين.

وعبّر المدير التنفيذي للجمعية أحمد مبارك الهمامي، بأن العمل خلال موسم شهر رمضان المبارك قد تم وفق خطة تشغيلية تم إعدادها قبل دخول الشهر، شملت تحديد الأهداف ورسم الوصول إليها وفق الإمكانيات المتاحة؛ معبرًا عن بالغ شكره للمولى عز جل أولًا على توفيقه ونجاح الموسم، كما عبّر عن شكره للجهات الداعمة وللمتبرعين الذين هم أساس النجاح ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها.

وبدأت الجمعية تنفيذ خطتها لشهر رمضان من تاريخ الخامس عشر من شهر شعبان، بداية بتوزيع السلال الرمضانية؛ حيث بلغ عدد السلال الرمضانية التي تم توزيعها (2174) سلة رمضانية تشمل كل الأصناف التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان؛ بينما استفاد من مشروع توزيع الأرز والتمور (1450) أسرة، واستفاد عدد (160) أسرة من مشروع كفالة الأسر، كما تم توزيع عدد (732) قسيمة شرائية رمضانية؛ فيما تم توزيع (3625) وجبة إفطار صائم للعمالة الوافدة تم من خلالها استهداف المجمعات السكنية للعمالة الأقل دخلًا، وبحلول منتصف شهر رمضان المبارك تم البدء بتوزيع كسوة العيد؛ حيث تم توزيع (440) قسيمة؛ حيث تم من خلالها استهداف الأسر المستفيدة الأقل دخلًا الاستفادة من مشروع كسوة العيد، كم تم توزيع كفالات الأيتام حيث استفاد من هذا المشروع (88) يتيمًا، واستفاد من زكاة المال عدد (45) أسرة و(66) أسرة من زكاة القمح والحبوب، كما استفاد من مشروع توزيع اللحوم الطازجة عدد (48) أسرة، كما تم توزيع مساعدات مالية للحالات الطارئة المقدمة للجمعية، وبلغ عدد المستفيدين منها حالتين (2)، وعدد (1) حالة استفادت من مشروع تفريج كربة، وتم أيضًا خلال شهر رمضان بناء عدد (3) خزانات أرضية ضمن مشروع سقيا الماء، كما تم استقبال وإخراج زكاة الفطر نهاية شهر رمضان نيابةً عن مخرجيها وتوزيعها على المستحقين لها، وبلغ وزن الكمية التي تم استقبالها وتوزيعها (1549) كيلو من الأرز والدقيق والتمر.

وبلغ عدد المتطوعين خلال شهر رمضان المبارك (14) متطوعًا شاركوا في تنفيذ أعمال الجمعية.

جدير بالذكر أن الجمعية أقامت حفلًا مبسطًا مساء أمس تم من خلاله تكريم موظفي الجمعية على الجهود التي قاموا بها خلال موسم شهر رمضان المبارك.