اعتباراً من اليوم .. تحويل الحركة المرورية على طريق المدينة - ينبع

"النقل": نأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنوّرة والفريش على طريق "المدينة المنوّرة - ينبع" السريع.

وقال فرع وزارة النقل بالمدينة المنوّرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة سيتم تحويل الحركة المرورية بين المدينة والفريش على طريق المدينة - ينبع السريع المتجه للمدينة وذلك لتنفيذ أعمال تقاطع على الطريق ابتداءً من اليوم الأحد، ونأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.