"التقاعد": إيقاف طباعة التعريف بالمعاش ورقياً للمتقاعدين عبر الفروع

قالت: بدءاً من الأحد القادم واقتصار الطلب عبر الخدمات الإلكترونية

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه تماشياً مع استراتيجيتها 2022 الهادفة إلى تقديم خدمات متميزة لعملائها، فإنه سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش للمتقاعدين عبر فروع المؤسسة بدءاً من يوم الأحد القادم، واقتصار طلب التعريف بالمعاش عبر الخدمات الإلكترونية بموقع المؤسسة الإلكتروني.

وأشارت المؤسسة إلى أنه بإمكان جميع عملائها طباعة التعريف بالمعاش المعتمد والموثق عبر التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية، ودون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة.

وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي دعماً للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها وتسهيل الإجراءات لهم وسرعة الإنجاز والوصول لخدمات المؤسسة في أي وقت وأي مكان تحقيقاً لاستراتيجية "التقاعد" 2022.

وحثت المؤسسة جميع العملاء على سرعة التسجيل في الخدمات الإلكترونية وتحديث بياناتهم؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات المتاحة والبدء في تجربة خدمة طباعة التعريف بالمعاش المتاحة حالياً.

وقامت "التقاعد" مؤخراً بإطلاق النسخة الجديدة من التعريف بالمعاش التي يمكن طباعته باللغتين العربية أو الإنجليزية، ويحتوي على عدد من البيانات المهمة مثل هوية العميل ومقدار المعاش الشهري ورقم الآيبان، كما يتضمن التعريف الرقم المرجعي للخطاب ورمز الاستجابة السريعة (QRCode).

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد قد أوقفت طباعة التعريف بالمعاش عبر فروعها بالنسبة للمستفيدين ابتداء من مطلع نوفمبر 2019م.