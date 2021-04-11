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مطالب الأهالي بالتسوير مستمرة منذ 8 سنوات دون أي نتيجة

مقبرة آل الرومي بـ "ترج بيشة" من دون أسوار والحيوانات الضالة تمتهن حرمة الأموات

طالب أهالي قرية آل الرومي بمركز ترج- غربي بيشة، بسرعة تسوير مقبرة قريتهم حفاظاً على حرمة القبور من الامتهان بفعل الحيوانات الضالة.

وقال الأهالي لـ"سبق"، إنهم تقدّموا بطلب تسوير المقبرة قبل نحو ثمانية أعوام، لافتين إلى أن آخر إجراء تمّ على الطلب، عاد برقم 671 051 من أمانة منطقة عسير إلى بلدية الحازمي، مشيرين إلى أن القبور تُمتهن بشكل مستمر بسبب الحيوانات الضالة لعدم وجود سور يحميها.