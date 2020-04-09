أمير جازان يعزي والد وذوي الشهيد "الصاعدي "

استشهد في الحد الجنوبي أثناء دفاعه عن دينه ووطنه

قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي الشهيد الجندي أول متعب بن عبيد الله سليم الصاعدي ، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعياً الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد الصاعدي عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مواساته، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.