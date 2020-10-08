"الثبيتي" يقف ميدانيًّا على تنفيذ حملة "الصلاة نور" في الخبر

للعناية بالركن الثاني من أركان الإسلام

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، محافظة الخبر للوقوف ميدانيًّا على تنفيذ حملة "الصلاة نور"، وتفقد عددًا من المجمعات التجارية والمراكز التابعة لهيئة الخبر.

يذكر أن تلك الحملة أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

رافق الشيخ "الثبيتي" بعض مسؤولي الفرع، ورئيس هيئة محافظة الخبر ومساعده.

وقال الشيخ "الثبيتي": إن هذه الحملة تهدف إلى بيان مكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف الشيخ "الثبيتي": أن فرع المنطقة الشرقية بدأ بتطبيق خطته الميدانية والتوعوية، لمواكبة هذه الحملة المباركة التي تُعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز – رحمه الله – ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.