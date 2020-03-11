بسبب "كورونا".. الهند تعلق كل التأشيرات السياحية

ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة

أعلنت وزارة الداخلية الهندية في بيان لها اليوم، عن تعليق جميع تأشيرات السياحة ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة، في الوقت الذي تتخذ فيه البلاد تدابير لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وجاء في البيان أن جميع التأشيرات الحالية باستثناء "الدبلوماسية والرسمية والخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتأشيرات التوظيف والمشروعات"، ستظل معلقة حتى 15 إبريل 2020م.

الهند فيروس كورونا الجديد التأشيرات السياحية

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11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 10:40 PM

ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة

بسبب "كورونا".. الهند تعلق كل التأشيرات السياحية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيودلهي

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أعلنت وزارة الداخلية الهندية في بيان لها اليوم، عن تعليق جميع تأشيرات السياحة ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة، في الوقت الذي تتخذ فيه البلاد تدابير لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وجاء في البيان أن جميع التأشيرات الحالية باستثناء "الدبلوماسية والرسمية والخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتأشيرات التوظيف والمشروعات"، ستظل معلقة حتى 15 إبريل 2020م.

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الهند فيروس كورونا الجديد التأشيرات السياحية

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