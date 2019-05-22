الاتفاق يتعاقد مع البرازيلي روجيرو لموسمين

أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.
وقال النادي عبر تغريدة: "سيتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".
يُذكر أن اللاعب سبق له تمثيل ناديي الشباب والفيصلي.
أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.
وقال النادي عبر تغريدة: "سيتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".
يُذكر أن اللاعب سبق له تمثيل ناديي الشباب والفيصلي.