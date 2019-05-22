الاتفاق يتعاقد مع البرازيلي روجيرو لموسمين

أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها⁩ مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

وقال النادي عبر تغريدة: "سيتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".

يُذكر أن اللاعب سبق له تمثيل ناديي الشباب والفيصلي.