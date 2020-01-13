"الدبوس" يحافظ على أول الصفر و"العتيبي" ينتزع نخبة الشعل

إدارة المهرجان في نسخته الرابعة أطلقت مسابقة "نخبة النخبة"

تصوير : مبارك المصارير : حافظ الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس على الأولوية في منافسات الصفر للنسخة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا في الصياهد، عقب فوزه اليوم بالمركز الأول في مسابقة "20 نخبة النخبة" فئة الصفر، وذلك بعد تغلبه على منافسه أهلال عايض دغيثر العتيبي.

وحظي التنافس بين "الدغيثر" و"الدبوس" في مسابقة بيرق المؤسس الخميس الماضي، بحضور جماهيري كبير رافق مسيرة المنقيات، وخطف خلاله الدبوس الفوز المركز الأول وحل الدغيثر في المركز الثاني، مما أشعل منافسة النخبة اليوم، ليعيد الدبوس الكرة مرة أخرى ويخطف المركز الأول.

وقد انتزع حنس أبا الخيل العتيبي لقب "20 نخبة النخبة" في فئة الشعل بعد فوزه على منافسيه فلاح بن ملحم المطيري ومطلق صقر السهلي.

وكان التنافس بين "السهلي والعتيبي" حاضراً في منافسات بيرق المؤسس وخطف خلاله السهلي لقب البيرق بعد تتويجه من قبل لجنة التحكيم بالمركز الأول فيما حل حنس العتيبي في المركز الثاني .

وأطلقت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة مسابقة "نخبة النخبة" التي تتمثل في قيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل وتوضع كل فردية بحسب الرقم في شبك لوحدها وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم، ويكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة، ومن يحصل على مجموع أعلى الدرجات يفوز باللقب.