"المحمود" إلى رتبة "رائد" بالحرس الوطني

قلد قائد لواء الأمن الخاص الأول بالحرس الوطني، اللواء سعيد بن منير الروقي؛ الرائد فهد بن إبراهيم المحمود رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.



وهنّأ اللواء "الروقي"، الرائد "المحمود" بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق.



من جهته أعرب الرائد "المحمود" عن بالغ شكره وامتنانه على هذه الثقة الكريمة، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً لدينه ثم مليكه ووطنه، وراجيًا من المولى -عز وجل- أن يكون عند حُسن ظن الجميع.