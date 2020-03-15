آخر تطورات كورونا في 5 دول.. يواصل تفشيه وسط مخاوف من تداعياته

الإصابات على مستوى العالم 156400 شخص مع تسجيل 5833 حالة وفاة

يواصل فيروس كورونا المستجد، تفشيه في أنحاء العالم، وسط مخاوف من تداعياته على مختلف جوانب الحياة؛ حيث أظهرت معلومات إحصائية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" على مستوى العالم، تجاوز حتى اليوم الأحد 150 ألف شخص.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، ومقرها في الولايات المتحدة، بلغ عدد المصابين بكورونا على مستوى العالم حتى الآن 156400 شخص على الأقل، مع تسجيل 5833 حالة وفاة بسبب الوباء الذي بدأ انتشاره أواخر ديسمبر من مدينة ووهان الصينية، وقد تعافى 73968 شخصًا في العالم، حسب بيانات الجامعة، من الفيروس المستجد.

وفي السطور التالية، نرصد لكم آخر تطورات الفيروس في 5 دول.

الجزائر

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، اليوم، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الجزائر بلغ 45 حالةً وثلاث وفيات على المستوى الوطني.

وأضاف "جراد" أن السلطات الصحية اتخذت كل الإجراءات اللازمة على جميع المستويات للتصدي لانتشار الفيروس؛ مشيرًا إلى وضع كل التجهيزات لجميع المطارات لضمان سلامة الجميع.

العراق

وفي العراق أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، فرض حظر على التجوال لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من السابعة من صباح الغد؛ للقيام بحملة تفتيش وتطهير في المحافظة.

ووفقًا لموقع "السومرية" العراقي؛ فإن الخطابي قال في مؤتمر صحفي، إنه سيتم "فرض حظر على التجوال في المحافظة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الساعة السابعة من صباح الغد، للقيام بحملة تعفير وتطهير المحافظة بشكل تام".

واقترح "الخطابي" على الحكومة الاتحادية استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات "استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات، حتى نتمكن في نقاط التفتيش من معرفتهم لكونهم يخفون معلومات سفرهم".

وأعلنت دائرة صحة محافظة واسط العراقية، يوم أمس السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب مُسِن "كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي".

سريلانكا

قال متحدث باسم الشرطة في سريلانكا اليوم: إنه قد فرض حظر التجمعات العامة والخاصة، وفرض إجراءات حجر صحي؛ في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت حكومة سريلانكا غدًا الاثنين عطلة عامة في إطار إجراءات الحجر الصحي المستمرة. ويشار إلى أن سريلانكا سجلت عشر حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، وأكثر من مئة حالة في المستشفى لأشخاص يعانون من أعراض.

وأضاف المتحدث أن أفراد الشرطة ومسؤولي الصحة قد يأمرون المرضى الذين لديهم أعراض بالتوجه للمستشفى أو البقاء في عزل منزلي؛ مشيرًا إلى أنه يقبض على من لا يفعلون ذلك.

إندونيسيا

وأغلقت السلطات الإندونيسية المدارس في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه احتواء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشمل إصابة وزير النقل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن آلافًا من المدارس في أقاليم جاوة الغربية وجاوة الوسطى وبانتين وبالي ستبقى مغلقة، إضافة إلى المدارس في العاصمة جاكرتا لمدة أسبوعين على الأقل.

وأضافت أن السلطات ستراجع قرار الإغلاق دوريًّا لتحديد ما إذا كان يجب تمديده لما بعد مارس الجاري.

يشار إلى أن إندونيسيا سجلت 83 حالة إصابة جديدة الجمعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الحالات 117 حالة، من ضمنها خمس حالات وفاة.