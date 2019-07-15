خنجر "أردوغان" ودماء تركيا .. نزيف اقتصادي بالمليارات في قطاع التصدير

أغلق أبواب الحلول كلها فانهارت الليرة والزراعة وزادت الديون والأرقام كاشفة

يبدو أن الكارثة الاقتصادية التي تؤرق حكومة أردوغان؛ والأزمات التي تضرب الاقتصاد التركي تأبى إلا أن تحاصر حكومة العدالة والتنمية التي فشلت في مواجهة تفاقم الأزمات في جميع مناحي الحياة الاقتصادية، داخلياً وخارجياً، كنتيجة طبيعية للسياسات الاقتصادية الكارثية التي انتهجها رجب طيب أردوغان؛ وحكومته.

وفي محاولتها للبحث عن حلول للوضع الاقتصادي الداخلي المنهار، اتجهت الشركات التركية إلى التصدير بحثاً عن حلول للخروج من أزمة انهيار قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى زيادة الديون، وقلة الطلب المحلي، قبل أن تصطدم بالأرقام التي كشفت تراجع التصدير، ليدخل السوق التركي في حالة احتقان لا متنفس لها، حيث انخفضت قيمة الصادرات بمقدار ملياري دولار مقارنة بشهر يونيو العام الماضي، كما انخفض سعر الكيلو جرام من الصادرات بنسبة 14 % خلال عام واحد.

وبحسب موقع "عثمانلي"، أوضحت بيانات جمعية المصدرين الأتراك، أن صادرات تركيا وصلت في شهر يونيو 2018 إلى 9.9 مليون طن بقيمة 12.6 مليار دولار، ووصل سعر كيلو جرام الصادرات إلى 1.26 دولار، لكنها انخفضت خلال شهر يونيو 2019، إلى 9.8 مليون طن بقيمة 10.5 مليار دولار، وانخفض أيضاً سعر التصدير للكيلو جرام إلى 1.08 دولار.

وتجاوز عدد الشركات التركية المصدرة عدد الشركات المستوردة في عام 2018، وجذب الانتباه انخفاض شركات الموردين، إضافة إلى الزيادة الحادة في عدد شركات المصدرين، وتحولت المنتجات التي لا يمكن بيعها إلى الانتظار داخل مستودعات التصدير بفضل القدرة التنافسية التي شهدتها الزيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وكانت صحيفة "جريك جاندوم" التركية، أوضحت بداية يوليو الجاري، أن مؤشر توقعات الصادرات في الربع الثالث من هذا العام انخفض بمقدار 2.6 نقطة ليصل إلى 123.3 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توقعات الواردات في ذات الفترة بنسبة 0.6 ليصل إلى 98.1 نقطة، وفقًا لنتائج استطلاع توقعات التجارة الخارجية (DTBA)، الذي أجرته وزارة الاقتصاد، لتحديد توقعات الشركات المصدرة التركية الرائدة.

وأوضح الاستطلاع ارتفاع مؤشر توقعات الواردات بنسبة 0.6 نقطة ليصل إلى 98.1 في الربع الثالث من العام، بعد أن كان في الربع الأول من عام 2018 عند 97.6، في حين انخفض بنسبة 15 نقطة على أساس سنوي.

شلل تام

بدوره، كشف تقرير اتحاد موزعي السيارات، شهر فبراير الماضي، عن انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 47.1 % في فبراير أي ما يعادل 24 ألفاً و875 سيارة، بما يتضمن تراجع الصادرات أيضاً، حيث انخفضت صادرات السيارات بنحو 9 % في ذات الشهر، وبلغت قيمتها 2.54 مليار دولار، وفقًا لبيانات اتحاد مصدري صناعة السيارات في أولوداغ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشفت بيانات اتحاد مصدّري صناعة السيارات، تراجع صادرات السيارات الشهر الماضي بنسبة 11 %، لتصل قيمتها إلى 953 مليون دولار (نحو 5 مليارات ليرة)، كما انخفضت صادرات شاحنات نقل البضائع 29 %، وبلغت قيمتها 407 ملايين دولار (نحو مليارَي ليرة).

وتراجعت صادرات تركيا إلى فرنسا - ثاني أكبر مستورد للسيارات التركية - بنسبة 5 % في فبراير الماضي، بقيمة 265 مليون دولار، وإلى بريطانيا - ثالث أكبر مستورد - بنسبة 13 %، ليصل إجمالي قيمتها إلى 244 مليون دولار.

سياسات مدمرة

الكارثة الاقتصادية التي تؤرق حكومة أردوغان، لم تشمل قطاع التصدير فقط؛ بل جميع القطاعات، كان آخرها قطاع الزراعة الذي يعاني انهياراً شاملاً، أدى إلى تقليص المساحات الخضراء وتدمير مساحات تعادل مساحة بلجيكا، بسبب مشروعات عقارية وخدمية، وكل هذا بسبب سياسات النظام التركي المدمرة.

ففي 2002 عام عند وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، كانت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي 359.3 مليار ليرة 10.27 %، أي بما يعادل 36.9 مليار، ثم تراجعت في 2018 لتبلغ 5.76 %، بما يعادل 213.3 مليار، رغم ارتفاع إجمالي الناتج الزراعي المحلي إلى 3.7 تريليون.

وكشفت تقارير صحافية نشرها موقع "المونيتور"، في فبراير الماضي، أسباب وتداعيات تدهور الزراعة في تركيا، موضحة أن الحكومة أصبحت عاجزة عن حل مشكلة الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية واللحوم والخضراوات، بعد ترك 2.4 مليون شخص للمهنة، بعضهم أجبروا على شراء بذور ومستلزمات بأسعار باهظة من شركات مملوكة لرجال أردوغان.