"الحج" تنوه بانتهاء التسجيل للراغبين بأداء المناسك اليوم

عبر البوابة الإلكترونية الساعة العاشرة مساء

نوهت وزارة الحج والعمرة بأن التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية ينتهي اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الساعة العاشرة مساء. في حين سيتم فتح البوابة الإلكترونية لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة الـ15 من ذي القعدة الموافق 25 يونيو 2021.