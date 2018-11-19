رئيس محكمة التنفيذ بتبوك .. فرحة المنطقة غامرة بزيارة الملك

قال: منقوشة في القلوب قبل السطور

صرح رئيس محكمة التنفيذ بتبوك الشيخ عثمان بن عقلا المرشد، بأن المنطقة تشرفت واستبشرت بمقدم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سددهما الله وأيدهما بتوفيقه وأدام عليهما نعمته وعافيته.

وأضاف المرشد: "هي فرحة غامرة في قلوب أهالي المنطقة بهذه الزيارة السعيدة التي يسطرها التاريخ منقوشة في القلوب قبل السطور؛ فقد امتلأت قلوب أهالي تبوك، وفاضت حباً وتقديراً وولاء لملكها الكريم وولي عهده الأمين.

وتابع: هذه تبوك الورد تتوشح بصادق الولاء تجديدًا للعهد وسيرًا مع ولاة أمرها إخلاصًا ووفاء وأعوانًا لخدمة الدين والوطن في كل الظروف في ظل هذه القيادة المباركة الحكيمة.