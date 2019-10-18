بأقل مجهود.. الهلال يعزِّز صدارته بثلاثية في شباك ضمك

تصوير: ماجد البقمي

عزَّز فريق الهلال موقفه في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه مساء اليوم على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده النقطي إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصيد ضمك عند أربع نقاط.

بدأ الهلال برتم متوسط معتمدًا على الأطراف في إمداد الهجوم بالكرات، ولكنها سرعان ما تصطدم بتماسك دفاع ضمك، إلى أن تمكن سبيستيان جوفينكو من فك شفرة ضمك بكرة ثابتة، أودعها في الشباك عند الدقيقة الرابعة عشرة، ولكن حكم المواجهة ألغى الهدف؛ ليعود اللاعب ذاته بهدف، أحرزه من المكان نفسه عبر ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة الـ22.

حاول الهلال بعدها تعزيز النتيجة، ولكن لم يكتب لهجماته النجاح حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف يتيم.

بدأ الشوط الثاني، وواصل الهلال سطوته مع هجمات خجولة لنادي ضمك، أهمها هجمة حمد الجيزاني التي قادها عند الدقيقة الـ51، وكادت تجلب التعادل لضمك لولا يقظة دفاع الهلال الذي أنقذها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة الـ55 تمكن الفرنسي غوميز من تعزيز موقف فريقه بهدف ثانٍ بعد متابعة دقيقة لعرضية أمير كردي من الجهة اليمنى.

بعد ذلك تعرَّض مدافع ضمك جمعان الدوسري لبطاقة صفراء ثانية؛ وهو ما أدى لاستبعاده من الملعب؛ الأمر الذي زاد من أوجاع ضمك.

وعند الدقيقة الـ68 توغل غوميز من الجهة اليمنى، وقدم كرة عرضية جميلة، وجدت متابعة رأسية من إدواردو معلنًا بها الهدف الثالث للهلال.

تراجع الهلال بعد ذلك بهدف الحفاظ على نظافة شباكه، مع إخراج مفاتيح اللعب المهمة للحفاظ عليهم في الاستحقاق الآسيوي المقبل؛ ليعلن حكم المواجهة بعد ذلك نهاية اللقاء بفوز هلالي، قوامه ثلاثة أهداف نظيفة.