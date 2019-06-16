شاهد.. بلدية بديع الأفلاج تُخمد حريق سيارة مواطن وسط مطالبات بمركز للدفاع المدني

نجحت في إغلاق القاطع الكهربائي للمنزل واستخراج قاطنيه وإطفاء النيران

أخمدت بلدية البديع بالأفلاج اليوم حريقًا اندلع في مركبة مواطن متوقفة داخل كراج منزله.

وكانت بلدية البديع، 40كم جنوب الأفلاج، قد باشرت اليوم الأحد حريقًا اندلع في مركبة مواطن متوقفة في الكراج الخارجي لمنزله، وعلى الفور تم إغلاق القاطع الكهربائي للمنزل واستخراج قاطني المنزل وأخمدت الحريق بوايت البلدية.

وفي هذا الشأن أبدى عدد من أهالي البديع تذمرهم من عدم افتتاح مركز للدفاع المدني بالبديع أكبر مدن الأفلاج، الذي يبلغ سكانه آلاف المواطنين ويتبع له عدد من المراكز ويتوسط الطريق الدولي الذي يربط شمال المملكة بجنوبها، ويرتاده مئات المسافرين يومياً.

وقال المواطن دغش حمد الصخابرة لـ"سبق": مدينة البديع يسكنها آلاف المواطنين ويتبع لها العديد من المراكز، وكذلك الهجر، وافتتاح مركز للدفاع المدني أمر حتمي على المسؤولين إدراكه.

وتابع: البديع يتوسط الطريق الدولي الذي يربط شمال المملكة بجنوبها، وبه مراكز حكومية عدة (الشرطة، وكتابة العدل، وطوارئ الكهرباء، والبريد السعودي، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز صحي، وتحلية مياه قيد الإنشاء، ومراكز جمعيات خيرية وتنمية اجتماعية ومحطات وقود كثيرة داخل المدينة وخارجها)، ويشهد أرتالًا من الشاحنات وسيارات المسافرين يومياً.. وأيام الدراسة يشهد حضوراً كثيفاً، خصوصًا أن عدد المدارس يقدر بـ١٨ مدرسة بنين وبنات، بخلاف نقل المعلمات والطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى ووجود محلات تجارية كبيره قد تتعرض لحريق؛ ما يحتم وجود مركز للدفاع المدني.

وأضاف: هناك العديد من حوادث الاحتراق في المنازل ومزارع النخيل وحوادث السير لا تستوجب التأخر لإنقاذ الأنفس والحفاظ على الممتلكات، فرغم جهود مدني الأفلاج في مباشرة الحوادث إلا أن هناك مسافات تبعد أكثر من 50 كم إلى 80 كم في البديع ومراكزه، والوصول لها يستغرق وقتًا طويلًا؛ لبعد المسافة وصعوبة الطريق؛ مما يدفع الأهالي للاستعانة بصهاريج البلدية أو المواطنين لإطفاء الحريق.

واختتم: نتطلع من المسؤولين سرعة افتتاح مركز للدفاع المدني بالبديع، الذي يتأجل منذ سنوات، وتحقيق مطالبات أهالي البديع والقرى المجاورة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الممتلكات، مشيراً إلى أن وجود أرض باسم الدفاع المدني في البديع، وينتظر الأمر بتنفيذ المشروع الذي طال انتظاره.