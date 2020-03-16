الخروج لضرورة .. مسؤول فرنسي: وضع "كورونا" في البلاد مقلق ويتدهور!

قال: عدد المرضى أصحاب الحالات الخطيرة ويحتاجون إلى عناية مركّزة يصل المئات

أعلن المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية، جيروم سالمون؛ اليوم الإثنين، أن الوضع مع تفشي فيروس "كورونا" مقلق للغاية ويتدهور بسرعة.

وصرح سالمون؛ لصحيفة "فرانس إنتر"، بأن "عدد حالات (الإصابة بفيروس كورونا) يتضاعف كل ثلاثة أيام".

ووفق "سبوتنيك"، أضاف المسؤول، أن "عدد المرضى أصحاب الحالات الخطيرة الذين يحتاجون إلى عناية مركزة يصل إلى المئات".

ثم أشار "سالمون"؛ إلى أن "كثيراً من الناس لم يفهم أهمية البقاء في المنزل، وهذا المستوى المنخفض من الالتزام (بالإرشادات) يجعل من المستحيل إبطاء تطور الوباء".

هذا وبلغ إجمالي حالات الوفاة في فرنسا من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد 91 حالة، حسبما أعلنت سلطات الصحة مساء السبت الماضي، فيما دعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى.